Governo | il disavanzo di bilancio per combattere il caro bollette e l’aumento della produzione di biogas

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma. Un contributo di 100 euro a minore non accompagnato proveniente dall’Ucraina, fino al termine del periodo di accoglienza. ma non solo. Anche un emendamento votato e approvato che consente ai sindaci dei comuni di utilizzare ildiper far fronte alle spese energetiche e soprattutto ai loro rincari e la possibilità di aumentare ladiper favorire l’autoconsumo delle aziende agricole. Votati martedì pomeriggio in Parlamento, faranno parte del Maxi Emendamento che ilsi impegna a consegnare entro la fine del mese di maggio. “Si tratta di tre emendamenti molto importanti perché rappresentano un aiuto concreto per il Paese, in un momento particolarmente difficile come questo – spiega Alessandra Gallone, senatrice di Forza Italia, vice presidente del gruppo ...