golf Ryder Cup | Bjorn primo vice capitano

Advertising

FederGolf : ???? Henrik #Stenson nomina primo vice capitano del @RyderCupEurope ???? Thomas #Bjorn ?? ?? Dopo la vittoria, da capita… - GiornaleLORA : GOLF Ryder Cup 2023: Stenson nomina Bjorn primo vicecapitano del team Europe Il danese sarà al fianco dello svedese… - giorgiotivoli : Ryder Cup 2023: opportunità di sviluppo del territorio Nel 2015 l’Italia si è aggiudicata il diritto di ospitare l… -

Giornale L'Ora

EUROPE CAPTAIN HENRIK Stenson has named Thomas Bjorn as his first vice-captain for the 2023 Ryder Cup in Italy. Bjorn captained Europe to victory at Le Golf National in Paris in 2018, played in the ...VIRGINIA WATER, England -- Thomas Bjorn will be one of European captain Henrik Stenson's assistants at next year's Ryder Cup in Italy. Bjorn on Wednesday became the first vice captain announced by the ...