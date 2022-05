Gli oli vincitori del XXX Ercole Olivario, protagonisti domenica 15 maggio a Trieste (Di mercoledì 11 maggio 2022) foto ufficio stampa Ercole OlivarioTrieste – I migliori oli extravergine d’Italia, premiati il 26 marzo scorso a Perugia come vincitori della XXX edizione del Concorso nazionale Ercole Olivario, saranno presentati all’importante vetrina internazionale della manifestazione “Olio Capitale”, in programma nella nuova location del Porto Vecchio di Trieste (Centro Espositivo T.T.C.) da venerdì 13 a domenica 15 maggio, con 170 produttori oleicoli provenienti da diverse Regioni italiane e dall’estero. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, le aziende vincitrici del Premio Ercole Olivario, che hanno brillato nelle due distinte categorie previste dal concorso, extravergine e oli ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 11 maggio 2022) foto ufficio stampa– I migliori oli extravergine d’Italia, premiati il 26 marzo scorso a Perugia comedella XXX edizione del Concorso nazionale, saranno presentati all’importante vetrina internazionale della manifestazione “Olio Capitale”, in programma nella nuova location del Porto Vecchio di(Centro Espositivo T.T.C.) da venerdì 13 a15, con 170 produttori oleicoli provenienti da diverse Regioni italiane e dall’estero. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, le aziende vincitrici del Premio, che hanno brillato nelle due distinte categorie previste dal concorso, extravergine e oli ...

Lopinionista : Gli oli vincitori del XXX Ercole Olivario, protagonisti domenica 15 maggio a Trieste