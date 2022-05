Giulio Felloni nuovo presidente nazionale di Federazione Moda Italia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giulio Felloni, imprenditore del tessile abbigliamento a Ferrara, è il nuovo presidente nazionale di Federazione Moda Italia – Confcommercio. L’elezione è avvenuta ieri mattina a Roma, nel corso dell’assemblea generale della stessa Federazione. Rimarrà in carica per il prossimo quinquennio. Federazione Moda Italia – l’associazione che veste l’Italia – rappresenta nel settore del tessile abbigliamento, calzature ed accessori circa 30.000 imprese con oltre 72.000 addetti complessivi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022), imprenditore del tessile abbigliamento a Ferrara, è ildi– Confcommercio. L’elezione è avvenuta ieri mattina a Roma, nel corso dell’assemblea generale della stessa. Rimarrà in carica per il prossimo quinquennio.– l’associazione che veste l’– rappresenta nel settore del tessile abbigliamento, calzature ed accessori circa 30.000 imprese con oltre 72.000 addetti complessivi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Confcommercio : RT @ConfcommercioTo: Moda, 3 toscani in consiglio nazionale: Paolo Mantovani (AR), presidente regionale della moda per Confcommercio Toscan… - ConfcommercioTo : Moda, 3 toscani in consiglio nazionale: Paolo Mantovani (AR), presidente regionale della moda per Confcommercio Tos… - FNW_IT : Giulio Felloni è il nuovo presidente di Federazione Moda Italia - TelestenseTg : Giulio Felloni eletto a vertice di Federmodaitalia Confcommercio - BasilicataNot : Assemblea nazionale Federmoda-Confcommercio: Giulio Felloni nuovo presidente -