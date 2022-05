Giulia Salemi sorella segreta delle Kardashian? Spunta la folle teoria su TikTok – VIDEO

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Internet, croce e delizia per teorie, complotti e bizzarre tesi. Ne sanno qualcosa gli amici diche si sono trovati alle prese con undove si parla di una parentela trae le sorelle(nascosta)? Ilspiega pure come potrebbe essere accaduto. Parlando di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Internet, croce e delizia per teorie, complotti e bizzarre tesi. Ne sanno qualcosa gli amici di TikTok che si sono trovati alle prese con un video dove si parla di una parentela trae le sorelle Kardashian .sorella (nascosta) delle Kardashian Il video spiega pure come potrebbe essere accaduto. Parlando di una parentela misteriosa e la voglia dell'ex ...E sono finiti anche nelle stories di. Jessica è arrivata direttamente da Roma solo per riabbracciare il suo Barù: un saluto cordiale, ma anche tanto imbarazzo.e Giulia Salemi, che ha partecipato nella precedente edizione. Durante la serata i due sono stati molto vicini e le ipotesi di un riavvicinamento tra i due si sono fatte insistenti nel corso delle ...Il web può essere un ,luogo molto divertente e ricco di teorie anche folli, come quella secondo cui Giulia Salemi sarebbe una Kardashian.