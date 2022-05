Giulia Salemi, Fariba Tehrani si rivolge ai fan | Il motivo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi 15, poco fa si è rivolta ai fan su Instagram. Ecco il motivo Con un pensiero social la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani ha voluto ringraziare i suoi fan per l’affetto e per gli auguri ricevuti ieri, nel giorno del suo 60esimo compleanno. “Un ringraziamento cordiale a tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri sia pubblicamente sia in direct” scrive l’ex naufraga sulle sue stories. Fariba è molto amata dal pubblico che ha avuto modo di conoscerla di più proprio per la sua partecipazione al reality Mediaset condotto da Ilary Blasi. Leggi anche–> Isola 16, tensione tra Ilary Blasi e Alvin? Il gossip E poi, naturalmente, è ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 11 maggio 2022), mamma died ex concorrente de L’Isola dei Famosi 15, poco fa si è rivolta ai fan su Instagram. Ecco ilCon un pensiero social la mamma diha voluto ringraziare i suoi fan per l’affetto e per gli auguri ricevuti ieri, nel giorno del suo 60esimo compleanno. “Un ringraziamento cordiale a tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri sia pubblicamente sia in direct” scrive l’ex naufraga sulle sue stories.è molto amata dal pubblico che ha avuto modo di conoscerla di più proprio per la sua partecipazione al reality Mediaset condotto da Ilary Blasi. Leggi anche–> Isola 16, tensione tra Ilary Blasi e Alvin? Il gossip E poi, naturalmente, è ...

