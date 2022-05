Giulia Pauselli lascia Amici per godersi la gravidanza | “Sono felice e nostalgica allo stesso tempo”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo cinque anni nelle vesti di ballerina professionistaha deciso dire. Non si tratta di una sorpresa, dal momento che la compagna di Marcello Sacchetta è in dolce attesa.ha sempre dimostrato di amare profondamente la propria professione e anche durante i primi mesi diha deciso di nonre il programma e continuare a lavorare. Ora, però, che laè in fase avanzata, la ballerina ha sentito che è arrivato il momento diappieno lae questa mattina è tornata negli studi del talent show per svuotare il suo camerino. Laha documentato il momento del suo addio sui social, scattandosi alcune foto con il pancione in ...