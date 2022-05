Giro d’Italia: il ritorno di Démare, Lopez si gode la Rosa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arnaud Démare (Groupama-FDJ) chiude a braccia alzate la due giorni siciliana di questo Giro d’Italia vincendo il duello in volata con Fernando Gaviria che nel 2017 era stato l’ultimo vincitore sul traguardo di Messina. Per il corridore transalpino, che ha inaugurato oggi lo score stagionale, sono sei i successi nella Corsa Rosa al termine di una frazione che lo aveva visto in difficoltà sull’unico GPM, la Portella Mandrazzi, dove avevano perso le ruote del gruppo definitivamente Mark Cavendish e Caleb Ewan. Grazie ai punti conquistati oggi Démare ha anche vestito la Maglia Ciclamino mentre non ci sono stati cambi nelle altre classifiche con Juan Pedro Lopez Perez sempre in Maglia Rosa e in Maglia Bianca mentre Lennard Kämna ha tenuto la Maglia Azzurra. Al termine ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arnaud(Groupama-FDJ) chiude a braccia alzate la due giorni siciliana di questovincendo il duello in volata con Fernando Gaviria che nel 2017 era stato l’ultimo vincitore sul traguardo di Messina. Per il corridore transalpino, che ha inaugurato oggi lo score stagionale, sono sei i successi nella Corsaal termine di una frazione che lo aveva visto in difficoltà sull’unico GPM, la Portella Mandrazzi, dove avevano perso le ruote del gruppo definitivamente Mark Cavendish e Caleb Ewan. Grazie ai punti conquistati oggiha anche vestito la Maglia Ciclamino mentre non ci sono stati cambi nelle altre classifiche con Juan PedroPerez sempre in Magliae in Maglia Bianca mentre Lennard Kämna ha tenuto la Maglia Azzurra. Al termine ...

