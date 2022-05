Giro d’Italia 2022, quinta tappa Catania-Messina: percorso e altimetria (Di mercoledì 11 maggio 2022) La quinta tappa del Giro d’Italia 2022, lunga 174 chilometri da Catania a Messina, propone un percorso sulla carta favorevole ai velocisti. La frazione infatti partirà dalle pendici dell’Etna per raggiungere la costa settentrionale della Sicilia: a caratterizzare la prima parte della corsa sarà l’unico GPM di giornata, la lunga salita di Portella Mandrazzi, le cui dolci pendenze non dovrebbero lasciare l’impronta sul gruppo. La lunga discesa porterà i corridori agli ultimi 65 km, con il traguardo volante di Villafranca Tirrena prima del finale che si preannuncia ad altissima velocità in quel di Messina. quinta tappa: DATA, ORARI, TV E STREAMING Giro 2022: IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ladel, lunga 174 chilometri da, propone unsulla carta favorevole ai velocisti. La frazione infatti partirà dalle pendici dell’Etna per raggiungere la costa settentrionale della Sicilia: a caratterizzare la prima parte della corsa sarà l’unico GPM di giornata, la lunga salita di Portella Mandrazzi, le cui dolci pendenze non dovrebbero lasciare l’impronta sul gruppo. La lunga discesa porterà i corridori agli ultimi 65 km, con il traguardo volante di Villafranca Tirrena prima del finale che si preannuncia ad altissima velocità in quel di: DATA, ORARI, TV E STREAMING: IL ...

