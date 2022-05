Giro d’Italia 2022, prossima tappa Palmi-Scalea: altimetria, percorso, favoriti, programma, tv (Di mercoledì 11 maggio 2022) Prosegue il Giro d’Italia 2022 con la sesta tappa in programma domani giovedì 12 maggio: dopo aver attraversato Ungheria e Sicilia, i corridori sono pronti per spostarsi in Calabria, con la corsa che, lungo 192 chilometri totali, partirà da Palmi e arrivo posto presso Scalea. Di seguito, tutte le informazioni riguardo alla tappa di domani della Corsa Rosa. percorso Così come quella odierna, anche la tappa in programma domani sorride ai velocisti; prevista una sola difficoltà altimetrica dopo appena 34,5 km dall’inizio della corsa, il GPM di quarta categoria posto presso l’aeroporto Luigi Razza di Vibo Valentia, cui seguirà a breve distanza (soli 6 km dopo) uno sprint intermedio. Il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Prosegue ilcon la sestaindomani giovedì 12 maggio: dopo aver attraversato Ungheria e Sicilia, i corridori sono pronti per spostarsi in Calabria, con la corsa che, lungo 192 chilometri totali, partirà dae arrivo posto presso. Di seguito, tutte le informazioni riguardo alladi domani della Corsa Rosa.Così come quella odierna, anche laindomani sorride ai velocisti; prevista una sola difficoltà altimetrica dopo appena 34,5 km dall’inizio della corsa, il GPM di quarta categoria posto presso l’aeroporto Luigi Razza di Vibo Valentia, cui seguirà a breve distanza (soli 6 km dopo) uno sprint intermedio. Il ...

