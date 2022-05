Giro d’Italia 2022, perché Joao Almeida ha guadagnato 2 secondi di abbuono (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quinta tappa in archivio al Giro d’Italia 2022. Il traguardo di Messina al termine di un percorso di 174 km ha offerto la seconda chance per i velocisti. Unica difficoltà altimetrica la salita di Portella Mandrazzi che non ha avuto alcun effetto sulla classifica generale. L’unico tra i big a muovere, anche se di poco, la propria classifica è stato il portoghese Joao Almeida. Il capitano della UAE Emirates ha infatti guadagnato 2? in classifica che gli hanno anche permesso di scavalcare Pello Bilbao per il provvisorio settimo posto. Almeida si è aggiudicato questi 2? allo sprint intermedio di Villafranca Tirrena, posto a 37 km dal traguardo. Nel mezzo della preparazione dei vari team per lo sprint finale, il portoghese è passato al secondo posto sulla linea del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Quinta tappa in archivio al. Il traguardo di Messina al termine di un percorso di 174 km ha offerto la seconda chance per i velocisti. Unica difficoltà altimetrica la salita di Portella Mandrazzi che non ha avuto alcun effetto sulla classifica generale. L’unico tra i big a muovere, anche se di poco, la propria classifica è stato il portoghese. Il capitano della UAE Emirates ha infatti2? in classifica che gli hanno anche permesso di scavalcare Pello Bilbao per il provvisorio settimo posto.si è aggiudicato questi 2? allo sprint intermedio di Villafranca Tirrena, posto a 37 km dal traguardo. Nel mezzo della preparazione dei vari team per lo sprint finale, il portoghese è passato al secondo posto sulla linea del ...

