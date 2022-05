Giro d’Italia 2022, Nibali: “Questo è il mio ultimo Giro. A fine anno scendo dalla bici” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ha scelto la sua città natale, Messina, per annunciare al mondo intero la decisione che molti aspettavano da tempo. Vincenzo Nibali, 38 anni a novembre, 18 stagioni da professionista, a fine anno si ritirerà dal ciclismo professionistico. Intervenuto sul palco del Processo alla Tappa, il fuoriclasse attualmente in forza all’Astana, con la voce rotta dall’emozione dopo aver visto una clip dedicata alla sua splendida carriera ha detto: “Volevo annunciare che Questo sarà il mio ultimo Giro d’Italia e probabilmente mi ritiro a fine stagione”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ha scelto la sua città natale, Messina, per annunciare al mondo intero la decisione che molti aspettavano da tempo. Vincenzo, 38 anni a novembre, 18 stagioni da professionista, asi ritirerà dal ciclismo professionistico. Intervenuto sul palco del Processo alla Tappa, il fuoriclasse attualmente in forza all’Astana, con la voce rotta dall’emozione dopo aver visto una clip dedicata alla sua splendida carriera ha detto: “Volevo annunciare chesarà il mioe probabilmente mi ritiro astagione”. SportFace.

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - pmm131x : RT @Eurosport_IT: 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO | #Giro10… - FT46LoveCatania : RT @Eurosport_IT: 'Questo è il mio ultimo Giro d'Italia': Vincenzo Nibali annuncia così il suo ritiro... ?????? #EurosportCICLISMO | #Giro10… -