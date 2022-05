Giro d’Italia 2022, Lopez: “Importante tenere la maglia rosa” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Una giornata per niente tranquilla, ritmo molto alto. Alla fine l’Importante è mantenere la maglia rosa. La maglia rosa è incredibile, la gente ti chiama e chiede foto: sensazione incredibile, ancora non ci credo”. Queste le parole di Juan Pedro Lopez Perez, corridore della Trek-Segafredo, ai microfoni della Rai al termine della quinta tappa del Giro d’Italia 2022, la Catania-Messina di 174 chilometri. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Una giornata per niente tranquilla, ritmo molto alto. Alla fine l’è manla. Laè incredibile, la gente ti chiama e chiede foto: sensazione incredibile, ancora non ci credo”. Queste le parole di Juan PedroPerez, corridore della Trek-Segafredo, ai microfoni della Rai al termine della quinta tappa del, la Catania-Messina di 174 chilometri. SportFace.

