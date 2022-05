Giro d’Italia 2022 in tv oggi: orari di partenza e arrivo Catania-Messina, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Prosegue in Sicilia il Giro d’Italia 2022: dopo aver affrontato l’Etna, non senza difficoltà come da previsione, oggi mercoledì 11 maggio si prevede per i corridori una tappa più agevole che, però, sorride e non poco alle ruote veloci, viste le caratteristiche del percorso. Si andrà da Catania a Messina lungo 174 chilometri con due sprint intermedi, che a loro volta sono intervallati da un GPM di seconda categoria. Infatti, i corridori affronteranno nell’ordine un primo sprint a Francavilla di Sicilia; si proseguirà in salita verso il GPM di Portella Mandrazzi (seconda categoria, come detto in precedenza) per poi affrontare, circa 40 km dopo la discesa e ad altrettanti dal traguardo, un secondo sprint a Villafranca Tirrena. Per quanto il GPM sopra citato non sia banale, è di fatto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) Prosegue in Sicilia il: dopo aver affrontato l’Etna, non senza difficoltà come da previsione,mercoledì 11 maggio si prevede per i corridori una tappa più agevole che, però, sorride e non poco alle ruote veloci, viste le caratteristiche del percorso. Si andrà dalungo 174 chilometri con due sprint intermedi, che a loro volta sono intervallati da un GPM di seconda categoria. Infatti, i corridori affronteranno nell’ordine un primo sprint a Francavilla di Sicilia; si proseguirà in salita verso il GPM di Portella Mandrazzi (seconda categoria, come detto in precedenza) per poi affrontare, circa 40 km dopo la discesa e ad altrettanti dal traguardo, un secondo sprint a Villafranca Tirrena. Per quanto il GPM sopra citato non sia banale, è di fatto ...

