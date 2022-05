Giro d’Italia 2022, Giacomo Nizzolo: “Siamo sulla strada giusta, domani altra chance” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giacomo Nizzolo sperava di vincere la quinta tappa del Giro d’Italia 2022, ma lo sprint sul traguardo di Messina non ha sorriso al velocista lombardo. Il Campione d’Europa 2020 si è dovuto accontentare del terzo posto, alle spalle del francese Arnaud Demare e del colombiano Fernando Gaviria. L’alfiere dell’Israel-Premier Tech non è stato impeccabile in volata, non riuscendo a trovare lo smalto giusto per avere la meglio sul transalpino e sul sudamericano. Giacomo Nizzolo ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali della sua squadra: “Non sono sorpreso che alcuni velocisti si siano staccati in salita, perché Siamo andati molto forte ed era difficile resistere. La squadra ha seguito perfettamente il piano di oggi e ha eseguito alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022)sperava di vincere la quinta tappa del, ma lo sprint sul traguardo di Messina non ha sorriso al velocista lombardo. Il Campione d’Europa 2020 si è dovuto accontentare del terzo posto, alle spalle del francese Arnaud Demare e del colombiano Fernando Gaviria. L’alfiere dell’Israel-Premier Tech non è stato impeccabile in volata, non riuscendo a trovare lo smalto giusto per avere la meglio sul transalpino e sul sudamericano.ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali della sua squadra: “Non sono sorpreso che alcuni velocisti si siano staccati in salita, perchéandati molto forte ed era difficile resistere. La squadra ha seguito perfettamente il piano di oggi e ha eseguito alla ...

