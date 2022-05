Giro d’Italia 2022, Arnaud Démare: “Sono felicissimo, il Giro ha sempre il suo fascino! Lavoro di squadra determinante” (Di mercoledì 11 maggio 2022) La quinta tappa del Giro d’Italia 2022 si è da poco conclusa con la vittoria in volata (come da previsione viste le caratteristiche del percorso affrontato dai corridori) di Arnaud Démare: il francese della Groupama-FDJ ha tagliato per primo il traguardo, chiudendo la sua corsa con il tempo totale di 4:03’56”. Decisivo l’attacco sferrato da Démare a pochi metri dal traguardo posto presso Messina, in un rettilineo suggestivo come da tradizione d’altronde per la Corsa Rosa. Gran Lavoro di squadra della Groupama-FDJ concluso nel migliore dei modi, con il trionfo del francese. Terminata la tappa odierna, il vincitore ha così commentato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Sono felicissimo, il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) La quinta tappa delsi è da poco conclusa con la vittoria in volata (come da previsione viste le caratteristiche del percorso affrontato dai corridori) di: il francese della Groupama-FDJ ha tagliato per primo il traguardo, chiudendo la sua corsa con il tempo totale di 4:03’56”. Decisivo l’attacco sferrato daa pochi metri dal traguardo posto presso Messina, in un rettilineo suggestivo come da tradizione d’altronde per la Corsa Rosa. Grandidella Groupama-FDJ concluso nel migliore dei modi, con il trionfo del francese. Terminata la tappa odierna, il vincitore ha così commentato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “, il ...

