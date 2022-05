Giro d’Italia 2022, Alberto Dainese: “Mi è mancato qualcosa per raggiungere il podio” (Di mercoledì 11 maggio 2022) In occasione di una tappa del Giro d’Italia 2022 (la quinta, da Catania a Messina) tutto sommato positiva per i corridori italiani (otto in top 20), nonché storica per le dichiarazioni dopo la gara di Vincenzo Nibali, che si ritirerà al termine della stagione, l’azzurro Alberto Dainese ha chiuso in settima posizione. Il corridore del Team DSM ha portato a casa un buon risultato in una tappa il cui percorso rientrava perfettamente nelle sue corde, da velocista, con un entusiasmante finale in volata che ha portato un altro specialista quale Arnaud Démare a conquistare la vittoria. Conclusa la gara, Dainese ha commentato soddisfatto la sua prestazione; queste le sue parole riportate da una nota ufficiale del suo team: “La tappa è stata frenetica: la salita a metà del percorso (GPM di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) In occasione di una tappa del(la quinta, da Catania a Messina) tutto sommato positiva per i corridori italiani (otto in top 20), nonché storica per le dichiarazioni dopo la gara di Vincenzo Nibali, che si ritirerà al termine della stagione, l’azzurroha chiuso in settima posizione. Il corridore del Team DSM ha portato a casa un buon risultato in una tappa il cui percorso rientrava perfettamente nelle sue corde, da velocista, con un entusiasmante finale in volata che ha portato un altro specialista quale Arnaud Démare a conquistare la vittoria. Conclusa la gara,ha commentato soddisfatto la sua prestazione; queste le sue parole riportate da una nota ufficiale del suo team: “La tappa è stata frenetica: la salita a metà del percorso (GPM di ...

