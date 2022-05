Giro d'Italia 2022, 7° tappa Diamante – Potenza: percorso, orari e altimetria (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nuovo banco di prova per gli uomini di classifica nella 7° tappa del Giro d'Italia, da Diamante a Potenza, di 196 km. La tappa, che porterà i corridori dalla Calabria alla Basilicata, attraversando le province di Cosenza e Potenza, si preannuncia molto impegnativa per le quattro salite presenti e i 4510 metri di dislivello. Il percorso della 7° tappa La 7° tappa del Giro d'Italia 2022, in programma venerdì 13 maggio, partirà da Diamante, località tirrenica in provincia di Cosenza, insignita della Bandiera Blu nel 2021. Dopo i primi 30 km pianeggianti lungo la costa, la carovana giungerà a Maratea e inizieranno le salite di giornata. Prima asperità il ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nuovo banco di prova per gli uomini di classifica nella 7°deld', da, di 196 km. La, che porterà i corridori dalla Calabria alla Basilicata, attraversando le province di Cosenza e, si preannuncia molto impegnativa per le quattro salite presenti e i 4510 metri di dislivello. Ildella 7°La 7°deld', in programma venerdì 13 maggio, partirà da, località tirrenica in provincia di Cosenza, insignita della Bandiera Blu nel 2021. Dopo i primi 30 km pianeggianti lungo la costa, la carovana giungerà a Maratea e inizieranno le salite di giornata. Prima asperità il ...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 4? | TAPPA 4? ???? Etna has delivered its verdict. Here is the last KM of Stage 4 of the #Giro d'I… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - Riparte_Italia : RT @Ambrosetti_: 2. Le 2.500 imprese della rete @italmercati attivano un giro d’affari diretto di €9 miliardi, che raggiunge €22 miliardi i… - CyclingUpToDat3 : Preview - Giro d'Italia 2022 stage 5 #cycling #giroditalia -