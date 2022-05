Giovani, è “emergenza salute mentale” per la gestione Covid (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha lanciato l’allarme sulla salute mentale dei Giovani, con problemi manifestatisi durante la pandemia che rischiano di diventare cronici e diffondersi su larga scala. I professionisti interpellati hanno riferito di disturbi del comportamento alimentare, ideazione suicidaria, autolesionismo, alterazione del ritmo sonno-veglia e ritiro sociale. In ambito educativo sono stati riscontrati disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione e del linguaggio, disturbi della condotta, stato di frustrazione e incertezza rispetto al futuro. Tutto questo con un aumento delle richieste d’aiuto per l’uso di sostanze psicoattive, cannabinoidi e alcool. Restrizioni cause dei problemi di salute mentale La stessa Autorità garante, Carla Garlatti, ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha lanciato l’allarme sulladei, con problemi manifestatisi durante la pandemia che rischiano di diventare cronici e diffondersi su larga scala. I professionisti interpellati hanno riferito di disturbi del comportamento alimentare, ideazione suicidaria, autolesionismo, alterazione del ritmo sonno-veglia e ritiro sociale. In ambito educativo sono stati riscontrati disturbi dell’apprendimento, dell’attenzione e del linguaggio, disturbi della condotta, stato di frustrazione e incertezza rispetto al futuro. Tutto questo con un aumento delle richieste d’aiuto per l’uso di sostanze psicoattive, cannabinoidi e alcool. Restrizioni cause dei problemi diLa stessa Autorità garante, Carla Garlatti, ha ...

