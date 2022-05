Giovani costruttori e industriali visitano i cantieri Rfi della Napoli-Bari ad Afragola ed Acerra (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Abbiamo visto dal vivo l’applicazione delle più importanti tecniche di costruzione e l’evoluzione dei metodi produttivi su un’opera strategica per il nostro territorio” Così Ferdinando Romano, presidente dei Giovani di Ance Napoli, a margine della visita che si è tenuta oggi presso i cantieri della Napoli Bari di Rfi nei territori di Afragola e Acerra, organizzata dai costruttori under 40, in collaborazione con i Giovani imprenditori dell’Unione industriali di Napoli. “Si tratta di una delle più significative infrastrutture in corso di realizzazione sul nostro territorio, la cui realizzazione consentirà il collegamento delle due più grandi città del Mezzogiorno” ha ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Abbiamo visto dal vivo l’applicazione delle più importanti tecniche di costruzione e l’evoluzione dei metodi produttivi su un’opera strategica per il nostro territorio” Così Ferdinando Romano, presidente deidi Ance, a marginevisita che si è tenuta oggi presso idi Rfi nei territori di, organizzata daiunder 40, in collaborazione con iimprenditori dell’Unionedi. “Si tratta di una delle più significative infrastrutture in corso di realizzazione sul nostro territorio, la cui realizzazione consentirà il collegamento delle due più grandi città del Mezzogiorno” ha ...

