Giornalista di Al Jazeera uccisa “a sangue freddo” da israeliani in Cisgiordania | colpita al volto

Roma, 11 mag – Shireen Abu Aqleh, 51enne Giornalista di Al Jazeera, è stata "uccisa a sangue freddo" dai soldati israeliani nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Ferito un altro Giornalista, Ali Samoudi, che stando a quanto riferito dal ministero della Sanità palestinese è stato colpito alla schiena dalle forze di Tel Aviv, ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Samoudi lavora network Al Quds e ha raccontato di essere stato colpito mentre si trovava insieme alla collega di Al Jazeera e ad altri giornalisti nelle "vicinanze delle scuole dell'Unrwa vicino al campo di Jenin" e che "tutti indossavano elmetti e divise da giornalisti".

