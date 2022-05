Giornalista di al-Jazeera morta negli scontri israeliani-palestinesi La tv | “Uccisa da forze di Tel Aviv” Usa e Ue chiedono un’indagine

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Unadella rete televisiva in lingua araba al-, Shireen Abu Aqleh, è statanel mezzo di uno scontro tra soldati, avvenuto nella città di Jenin, a nord della Cisgiordania. La51enne è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco alla testa ed è deceduta sul colpo: indossava un giubbotto con scritto “press”, che la indicava chiaramente come membro della stampa. Secondo al-, la cronista – che aveva doppia nazionalità americana e palestinese – è stata” a sangue freddo dalleisraeliane”. Una versione confermata daie smentita dal premier israeliano Naftali Bennett. L’uccisione della, però, sta ...

