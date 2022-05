Gianni Morandi | avete mai visto la mamma? Sono identici | lo scatto dal passato spiazza

Leggi su chenews

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Vi è mai capitato di vedere ladi? Il cantante bolognese ha condiviso più di una volta la foto della donna: si somigliano tantissimo. Per tutti quelli che hanno imparato a conoscere l’artista italiano in tutti questi anni di lunga e soddisfacente carriera, siresi conto che per lui la famiglia è una parte importante della sua vita. Il cantante non perde mai occasione nel condividere momenti insieme ai suoi cari o ricordare persone chestati importanti per lui, comeClara. fonte foto: Ansacontinua ad essere uno degli artisti più amati e seguiti nel mondo della musica. Nonostante ha alle spalle una lunga e soddisfacente carriera, prosegue a far ballare e cantare il pubblico che non lo ...