Gf Vip 4 | Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi svelano cosa ne pensa Paolo Ciavarro del loro “rapporto così intenso”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “È stato subito un colpo di fulmine!“,ed– nuora e suocera – nel corso di un’intervista al settimanale Chi hanno raccontato ila dir poco idilliaco. In particolare, è stataa raccontare le sensazioni vissute subito dopo il primo bacio di, avvenuto in diretta tv al Grande Fratello Vip: Il primo bacio che si sono datiè stato quasi cinematografico, uno dei più belli che io abbia mai visto. Il senso romantico ha prevalso, sembravano Un uomo e una donna, di Claude Lelouch. Rimanendo in tema di Grande Fratello Vip, quandoha fatto un’incursione in Casa, ...