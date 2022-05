Gelmini “Con il Dl Aiuti adeguiamo i prezzi degli appalti ai rincari”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con il dlabbiamo stanziato le risorse necessarie per adeguare i, e per aiutare le imprese impegnate nella realizzazione delle opere a fronteggiare il balzo dei costi di materie prime ed energia”. Lo ha detto Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, intervenendo al Consiglio nazionale di Ali, in corso a Roma.“Abbiamo disposto l'aumento deiari per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023. Le stazioni appaltanti possono incrementare iari esistenti nel limite del 20%. Questo 20% è a carico dello Stato per il 90% e dell'operatore privato per il 10%. Quello guidato da Mario Draghi è il governo della crescita, del lavoro e delle imprese”, ha aggiunto. – ...