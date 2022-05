Gas russo verso l’Europa a rischio, Gazprom ‘avverte’: “L’Ucraina ha lasciato un solo punto di ingresso per il transito, significa una riduzione del 34%” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “L’Ucraina ha lasciato un solo punto di ingresso per il transito del gas verso l’Europa”. Ad ‘avvertire’ poco fa attraverso i principali media russi, è stato Sergey Kupriyanov, portavoce di Gazprom, il colosso energetico che praticamente ‘scalda’ e permette di cucinare nelle case di mezza Europa. Il portavoce di Gazprom: “Siamo adempiendo agli obblighi contrattuali con i nostri clienti, i servizi di transito sono interamente pagati” Come ha tenuto a rimarcare ancora il portavoce di Gazprom, l’azienda ”adempie pienamente ai suoi obblighi nei confronti dei suoi clienti e fornisce gas in conformità con i contratti. I servizi di transito sono interamente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) “haundiper ildel gas”. Ad ‘avvertire’ poco fa attrai principali media russi, è stato Sergey Kupriyanov, portavoce di, il colosso energetico che praticamente ‘scalda’ e permette di cucinare nelle case di mezza Europa. Il portavoce di: “Siamo adempiendo agli obblighi contrattuali con i nostri clienti, i servizi disono interamente pagati” Come ha tenuto a rimarcare ancora il portavoce di, l’azienda ”adempie pienamente ai suoi obblighi nei confronti dei suoi clienti e fornisce gas in conformità con i contratti. I servizi disono interamente ...

