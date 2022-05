Gas: il prezzo chiude in calo ad Amsterdam a 94 euro al MWh (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ha chiuso la giornata in calo il prezzo del gas naturale in europa, dopo il rialzo del giorno precedente, che era avvenuto in seguito all'annuncio del gestore del sistema di trasporto in Ucraina, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ha chiuso la giornata inildel gas naturale inpa, dopo il rialzo del giorno precedente, che era avvenuto in seguito all'annuncio del gestore del sistema di trasporto in Ucraina, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gas, da domani stop verso l'Ue dall'ingresso in Ucraina. E il prezzo sale. Il gestore del sistema di trasporto ucra… - TgLa7 : Ho proposto a Biden un tetto al prezzo del gas. Per noi e per gli Usa necessario aumento forte degli investimenti n… - Agenzia_Ansa : Nessun rallentamento nelle forniture di gas all'Italia. Il prezzo oscilla sotto i 100 euro #ANSA - PCaffese : @ominodellaluce @FranFerrante Ma omino fossile nasconde sempre il gas verde credendo gli italiani imbelli che non s… - Massimo22185550 : RT @Cassio39592131: Draghi: cominciare a chiedersi come costruire pace, credete ancora a questo falso? Nn gli chiedono dello spread che ogn… -