Gas alle stelle dopo lo stop dell'Ucraina al transito verso l'Europa. Ma in Italia il flusso resta regolare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gas in forte rialzo dopo che il gestore del sistema di trasporto in Ucraina ha annunciato lo stop al transito dal punto di ingresso di Sokhranivka a causa delle azioni delle forze di occupazione russe. Leggi su globalist (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gas in forte rialzoche il gestore del sistema di trasporto inha annunciato loaldal punto di ingresso di Sokhranivka a causae azionie forze di occupazione russe.

Advertising

CottarelliCPI : Non si può dire no a tutto senza pensare alle conseguenze. Sarebbe meglio ridurre, riusare e riciclare, ma al momen… - ignaziocorrao : L'Ue, stando alla ministra????per la #transizioneenergetica, ha annunciato una piattaforma per l’acquisto comune di… - GiovaQuez : 'Questo è il motivo per cui abbiamo accelerato verso la costruzione di una nuova unione della sicurezza e difesa. M… - mcc43_ : 'L'eccedenza del bilancio federale #Russia per il primo quadrimestre è stata di 800 miliardi di rubli. Secondo gli… - Io_Selvatica : RT @LaRoby32216441: Con oggi son 7 mesi che sono a casa senza stipendio e se non avessi i miei genitori pensionati che mi aiutano sarei all… -