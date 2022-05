Gara 2 finale regionale playoff: la Todis Salerno attende Battipaglia a Matierno (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Todis Salerno ’92 è pronta ad ospitare la Omeps Agrivit Afora Battipaglia al PalaSilvestri del rione Matierno: c’è Gara2 della finale regionale playoff di Serie B femminile alle porte e per le granatine di patron Angela Somma, dopo il successo di sabato al PalaZauli in Gara1 (64-71), sarà un’occasione importante per chiudere la serie. Palla a due domani sera – giovedì 12 maggio – alle 20:30, con direzione di Gara dei signori Mauro Sacco di Salerno e Antonio Savarese di Sant’Anastasia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming video sulla pagina Facebook “Salerno Basket ’92”, ma Camilla Valerio e compagne attendono il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La’92 è pronta ad ospitare la Omeps Agrivit Aforaal PalaSilvestri del rione: c’è2 delladi Serie B femminile alle porte e per le granatine di patron Angela Somma, dopo il successo di sabato al PalaZauli in1 (64-71), sarà un’occasione importante per chiudere la serie. Palla a due domani sera – giovedì 12 maggio – alle 20:30, con direzione didei signori Mauro Sacco die Antonio Savarese di Sant’Anastasia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming video sulla pagina Facebook “Basket ’92”, ma Camilla Valerio e compagne attendono il ...

Advertising

juventusfc : ?? Allegri: «Ho qualche dubbio di formazione. @chiellini e @MattiaPerin giocano di sicuro, gli altri vediamo domani.… - SerieA : Triplice fischio per una gara in cui è stato impossibile annoiarsi! La @OfficialSSLazio vince con un gol di scarto… - siciliabasket : Ancora una volta non basta una grande prova offensiva alla Infodrive Capo d’Orlando, che viene sconfitta a Nardò pe… - siciliabasket : Domani sera Alfa Basket Catania in campo. Al PalaPadua di Ragusa (palla a due alle ore 20,30) si giocherà gara 2 de… - siciliabasket : C SILVER. Alfa Basket Catania, Gara 2 contro Virtus Kleb Ragusa vale la Finale - -