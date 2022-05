Gangs of London, rilasciato il trailer della seconda stagione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Appena rilasciato il teaser trailer dell’attesissimo ritorno di Gangs of London – il volto oscuro di Londra. Nelle primissime immagini del cult Sky Original inglese i fan della serie ritroveranno Elliot, l’ex poliziotto sotto copertura interpretato da Sope Dìrísù. Gangs of London proseguirà con nuovi episodi. I fan della serie assisteranno a una seconda stagione piena di colpi di scena e sequenze action coinvolgenti dal respiro cinematografico. La nuova tranche di episodi sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2022. Ad un anno di distanza dalla morte di Sean Wallace e a seguito della violenta resa dei conti della prima stagione, la mappa e ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 11 maggio 2022) Appenail teaserdell’attesissimo ritorno diof– il volto oscuro di Londra. Nelle primissime immagini del cult Sky Original inglese i fanserie ritroveranno Elliot, l’ex poliziotto sotto copertura interpretato da Sope Dìrísù.ofproseguirà con nuovi episodi. I fanserie assisteranno a unapiena di colpi di scena e sequenze action coinvolgenti dal respiro cinematografico. La nuova tranche di episodi sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW nel 2022. Ad un anno di distanza dalla morte di Sean Wallace e a seguitoviolenta resa dei contiprima, la mappa e ...

