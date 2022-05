Galli e la politica: “Io col Pd? Nessuna discesa in campo” (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il virologo Galli all’incontro pubblico del Pd a Lesmo”, Monza Brianza, “si leva la maschera, o per meglio dire la mascherina”, e dà inizio a una “nuova vita politica”. Andrea Monti, consigliere regionale della Lega in Lombardia, lo scrive in una nota in cui fa gli auguri all’ex direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Il quale all’Adnkronos Salute replica così: “Assolutamente no”, Nessuna discesa in campo. “Per il momento questa cosa non mi è passata neanche per l’anticamera del cervello”, assicura, ma coloro che lo sostengono “probabilmente pensano che io voglio farla e forse questo li disturba. Se si vuole giocare, si giochi pure”. “Il professor Maurizio Mariotti, che è stato il mio predecessore alla direzione del Dipartimento di scienze ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il virologoall’incontro pubblico del Pd a Lesmo”, Monza Brianza, “si leva la maschera, o per meglio dire la mascherina”, e dà inizio a una “nuova vita”. Andrea Monti, consigliere regionale della Lega in Lombardia, lo scrive in una nota in cui fa gli auguri all’ex direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Il quale all’Adnkronos Salute replica così: “Assolutamente no”,in. “Per il momento questa cosa non mi è passata neanche per l’anticamera del cervello”, assicura, ma coloro che lo sostengono “probabilmente pensano che io voglio farla e forse questo li disturba. Se si vuole giocare, si giochi pure”. “Il professor Maurizio Mariotti, che è stato il mio predecessore alla direzione del Dipartimento di scienze ...

