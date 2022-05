Gaetano: “Voglio giocare nel Napoli! Domenica lo farò per Insigne” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Uno dei protagonisti della Cremonese appena promossa in Serie A è stato sicuramente Gianluca Gaetano, centrocampista di proprietà del Napoli. Il classe 2000 si è messo in mostra con 7 gol e 5 assist in Serie B e il suo futuro potrebbe essere al Napoli. Gaetano ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso del programma “Si gonfia la rete”, esprimendo il suo desiderio di giocare con la maglia azzurra nella prossima stagione. Queste le sue parole. Gianluca Gaetano (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images) “Nella seconda parte di stagione ho giocato molto di più come mediano, quello che facevo a Napoli. Nella prima parte più come trequartista. Il mio ruolo è a centrocampo, anche se preferirei fare la mezz’ala. Nella Primavera ho giocato più come seconda punta ed era normale fare tanti gol, adesso da mediano ho ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Uno dei protagonisti della Cremonese appena promossa in Serie A è stato sicuramente Gianluca, centrocampista di proprietà del Napoli. Il classe 2000 si è messo in mostra con 7 gol e 5 assist in Serie B e il suo futuro potrebbe essere al Napoli.ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso del programma “Si gonfia la rete”, esprimendo il suo desiderio dicon la maglia azzurra nella prossima stagione. Queste le sue parole. Gianluca(Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images) “Nella seconda parte di stagione ho giocato molto di più come mediano, quello che facevo a Napoli. Nella prima parte più come trequartista. Il mio ruolo è a centrocampo, anche se preferirei fare la mezz’ala. Nella Primavera ho giocato più come seconda punta ed era normale fare tanti gol, adesso da mediano ho ...

