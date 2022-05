Gaetano | “Sono napoletano ed ho Napoli nel cuore | Hamsik il mio modello Ho un aneddoto su Ancelotti”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Gianlucadasogna di giocare nel, una questione di passione e di. Lo dice apertamente il centrocampista in prestito alla Cremonese, con cui ha conquistato la Serie A. Certo il mercato farà il suo corso, magari ildeciderà di lasciarlo in prestito ancora un altro anno a Cremona per farlo ambientare in Serie A, ma la strada persembra tracciata. Durante una intervista a Il Mattino,parla anche die dice: “Ho esordito tra i professionisti con ilgrazie a Carlo. Farò il tifo per lui anche nella prossima finale di Champions League. Non potrei fare diversamente. È davvero un grande. Posso raccontare un? Il 10 dicembre ...