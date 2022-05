Gaetano: 'Sarò in ritiro con il Napoli, sogno di restare lì. Insigne? Domenica potrei essere allo stadio per l'addio' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gianluca Gaetano, centrocampista classe 2000 in prestito dal Napoli, è stato tra i protagonisti della promozione della Cremonese in Serie... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gianluca, centrocampista classe 2000 in prestito dal, è stato tra i protagonisti della promozione della Cremonese in Serie...

Gaetano a Radio Marte: 'Domenica sarò al Maradona per salutare Insigne' Gaetano ai microfoni di Radio Marte ammette di voler tornare a giocare nel Napoli : Le probabili formazioni della 38° giornata di Serie B 2021/2022 Allenatore: Gattuso CREMONESE (4 - 2 - 3 - 1): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Baez, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. Allenatore: Pecchia Cosenza - Cittadella ... ai microfoni di Radio Marte ammette di voler tornare a giocare nel Napoli :Allenatore: Gattuso CREMONESE (4 - 2 - 3 - 1): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Baez,, Buonaiuto; Ciofani. Allenatore: Pecchia Cosenza - Cittadella ...