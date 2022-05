Gaetano: “Ancelotti mi chiese quanto volessi giocare. Futuro a Napoli? Vi spiego” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gianluca Gaetano, attuale centrocampista della Cremonese in prestito dal Napoli fino a fine stagione, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino. Di seguito quanto evidenziato: “Se farò il tifo per il Real di Ancelotti? Certo, lui mi ha fatto esordire tra i professionisti. Non potrei fare diversamente nella prossima finale di Champions. Il mio esordio avvenne proprio in questa competizione: era il 10 dicembre 2019 e lui mi chiese quanto volessi giocare, se mi andassero bene 20 minuti. Ovviamente gli ho detto di sì e lui al 70? mi ha fatto entrare: è stato di parola. FOTO: Getty – Gaetano Cremonese Napoli? È chiaro che mi farebbe piacere giocarci, tanto più perché sono napoletano. Ma del mercato si ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gianluca, attuale centrocampista della Cremonese in prestito dalfino a fine stagione, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino. Di seguitoevidenziato: “Se farò il tifo per il Real di? Certo, lui mi ha fatto esordire tra i professionisti. Non potrei fare diversamente nella prossima finale di Champions. Il mio esordio avvenne proprio in questa competizione: era il 10 dicembre 2019 e lui mi, se mi andassero bene 20 minuti. Ovviamente gli ho detto di sì e lui al 70? mi ha fatto entrare: è stato di parola. FOTO: Getty –Cremonese? È chiaro che mi farebbe piacere giocarci, tanto più perché sono napoletano. Ma del mercato si ...

