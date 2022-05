Gaetano a Radio Marte: “Domenica sarò al Maradona per salutare Insigne. Pensavo che il Napoli vincesse lo scudetto” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gianluca Gaetano ai microfoni di Radio Marte ha parlato della sua esperienza alla Cremonese e del Napoli di Spalletti. Gianluca Gaetano dopo l’esperienza alla Cremonese è pronto per tornare al Napoli. Spalletti vorrebbe portarlo in ritiro e valutarlo così come Zerbin, altro talento del Napoli in forza al Frosinone. Gaetano ai microfoni di Radio Marte ammette di voler tornare a giocare nel Napoli: “Nella seconda parte di stagione ho giocato molto di più come mediano, quello che facevo a Napoli. Nella prima parte più come trequartista. Il mio ruolo naturale è a centrocampo, preferirei fare la mezz’ala.Io sicuramente andrò in ritiro con gli azzurri, ma il mio sogno è quello di giocare ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gianlucaai microfoni diha parlato della sua esperienza alla Cremonese e deldi Spalletti. Gianlucadopo l’esperienza alla Cremonese è pronto per tornare al. Spalletti vorrebbe portarlo in ritiro e valutarlo così come Zerbin, altro talento delin forza al Frosinone.ai microfoni diammette di voler tornare a giocare nel: “Nella seconda parte di stagione ho giocato molto di più come mediano, quello che facevo a. Nella prima parte più come trequartista. Il mio ruolo naturale è a centrocampo, preferirei fare la mezz’ala.Io sicuramente andrò in ritiro con gli azzurri, ma il mio sogno è quello di giocare ...

