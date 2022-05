“Fuori dal Coro” | Gismondo sgancia la bomba | le sue parole sul vaccino sconvolgono il pubblico

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 11 maggio 2022)dalè una striscia quotidiana di informazione e attualità condotta dal giornalista Mario Giordano, che si propone di dare voce alle opinioni più controcorrente e particolari. Nel corso della puntata andata in onda martedì 10 maggio 2022 su Rete4 l’ospite in studio, Maria Rita, hato una vera e propriasulla situazione Covid-19 in Italia e sui vaccini. Le suehanno letteralmente sconvolto ildel noto programma di informazione.dal”,la: le suesulMaria Ritahato una vera ...