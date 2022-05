“Fulmine nero”, alla scoperta del nuovo singolo de Il Metz (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Viviamo in una società globale dove ogni tanto ci dimentichiamo quanto la singola persona sia importante per il bene di tutti gli altri” Dal 6 maggio 2022 è in rotazione radiofonica “Fulmine nero” feat. Davide Borri, il nuovo singolo de Il Metz, disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 aprile. “Fulmine nero” è una canzone che parla della voglia di evadere dalla città. Il Fulmine nero è un fenomeno fisico unico che qui rappresenta l’unicità delle persone, una potenza così forte da cambiare colore al cielo. I suoi occhi illuminano il buio se li guardi nella notte. Il Metz ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Fulmine nero” ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Viviamo in una società globale dove ogni tanto ci dimentichiamo quanto la singola persona sia importante per il bene di tutti gli altri” Dal 6 maggio 2022 è in rotazione radiofonica “” feat. Davide Borri, ilde Il, disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 aprile. “” è una canzone che parla della voglia di evadere dcittà. Ilè un fenomeno fisico unico che qui rappresenta l’unicità delle persone, una potenza così forte da cambiare colore al cielo. I suoi occhi illuminano il buio se li guardi nella notte. Ilci ha gentilmente concesso un’intervista. “” ...

