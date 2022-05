(Di mercoledì 11 maggio 2022) Continua anche in queste ore la contestazione di alcuni tifosi del Napoli: proprio negli ultimi minuti è apparso unofuori lo Stadio Diego Armando Maradonal’allenatore azzurro, Luciano. Il tecnico di Certaldo è ormai finito nell’occhio del ciclone e l’impressione è che non ci uscirà entro breve. Tifosi Napolivia da Napoli!”,shock dei tifosi azzurri! Di seguito quanto scritto sullo, con riferimento all’episodio di qualche mese fa in cui l’allenatore azzurro subì un furto d’auto: “16-10-21:, la Panda te la restituiamo… bast’ ca te ne vaje!”

FOTO – Striscione contro Spalletti all'esterno del 'Maradona': "Vai via" Dopo lo striscione affisso ieri dai tifosi del Napoli delusi dal mancato scudetto, all'esterno di Maradona, che ricordava i giocatori che 35 anni fa vinsero il primo scudetto azzurro, oggi ne è compar ...