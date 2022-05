Formazioni ufficiali Leeds-Chelsea | Premier League 2021 2022

Leggi su sportface

Formazioni ufficiali Leeds-Chelsea, match di recupero della trentatreesima giornata di Premier League. Fischio d'inizio alle 20:30 di mercoledì 11 maggio con i blues a caccia di punti per blindare il terzo posto in classifica. Ecco le scelte dei due allenatori per questa sfida. Leeds (5-4-1): Meslier, Koch, Cooper (C), Llorente, Struijk, Harrison, Rapinha, James, Phillips, Bate, Rodrigo. Chelsea (3-4-2-1): Mendy, Rudiger, Christensen, Chalobah, Alonso, Jorginho (C), Kovacic, James, Lukaku, Pulisic, Mount.