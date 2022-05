Advertising

La Gazzetta del Mezzogiorno

Impiantava protesi dentarie, ma senza aver mai conseguito l'abilitazione professionale a. La Guardia di finanza diha scoperto, all'interno di un esercizio commerciale, un laboratorio in veniva esercitata abusivamente, da parte di un cittadino di origine extracomunitaria, ...abusivo scoperto grazie ad un controllo della Finanza fuori da un negozio disugli scontrini emessi, dentro c'era anche della droga Dentro un negozio dic'era unabusivo, che operava senza il minimo rispetto delle minime condizioni igieniche. A scoprirlo è stata la Guardia di finanza di, durante un normale controllo sugli ... Foligno, dentista abusivo nascosto nel piano interrato: denunciato Foligno (Perugia), 11 maggio 2022 - La Guardia di Finanza ... L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica dentista, nonché per detenzione di sostanze stupefacenti. La ...Impiantava protesi dentarie, ma senza aver mai conseguito l'abilitazione professionale a dentista. La Guardia di finanza di Foligno ha scoperto, ...