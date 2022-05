Foggia, chiesto il processo per l’ex sindaco leghista Landella e altre 17 persone: “Mazzetta per un atto amministrativo favorevole” (Di mercoledì 11 maggio 2022) La procura di Foggia ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex sindaco leghista Franco Landella e per altri 17 imputati tra i quali l’ex presidente del consiglio comunale Leonardo Iaccarino e gli ex consiglieri della decaduta amministrazione Antonio Capotosto, Dario Iacovangelo e Consalvo Di Pasqua. I pubblici ministeri Roberta Bray ed Enrico Infante hanno chiesto l’apertura di un processo contestando accuse gravissime nei confronti degli ex amministratori, travolti dalle inchieste giudiziarie che portarono di fatto non solo alla caduta della giunta, ma anche il tribunale di Foggia alla dichiarazione di incandidabilità di una serie di nomi del panorama politico Foggiano. L’accusa per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) La procura dihail rinvio a giudizio perFrancoe per altri 17 imputati tra i qualipresidente del consiglio comunale Leonardo Iaccarino e gli ex consiglieri della decaduta amministrazione Antonio Capotosto, Dario Iacovangelo e Consalvo Di Pasqua. I pubblici ministeri Roberta Bray ed Enrico Infante hannol’apertura di uncontestando accuse gravissime nei confronti degli ex amministratori, travolti dalle inchieste giudiziarie che portarono di fnon solo alla caduta della giunta, ma anche il tribunale dialla dichiarazione di incandidabilità di una serie di nomi del panorama politicono. L’accusa per ...

Advertising

fattoquotidiano : 'MAZZETTE SUGLI APPALTI PUBBLICI' La procura di #Foggia ha chiesto il processo per l’ex sindaco leghista #Landella… - TgrRaiPuglia : Rischiano il processo l'ex sindaco di Foggia Franco Landella, l'ex presidente del consiglio comunale Leonardo Iacca… - QuintoPotereV : ??#Foggia, tangenti nel Comune: chiesto rinvio a giudizio per l’ex sindaco Landella?? - GiosuRosa : RT @corrmezzogiorno: #Bari Tangenti ex sindaco Foggia Chiesto il processo per Langella - annamariaferret : Tangenti a Foggia, chiesto il rinvio a giudizio per l’ex sindaco Landella: il 7 luglio l’udienza preliminare -