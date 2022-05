FirenzePost : Firenze: clochard danneggia muro Palazzo Pitti - barbara15966503 : Clochard danneggia un arco del porticato di Palazzo Pitti a Firenze - la Repubblica - rep_firenze : Clochard danneggia un arco del porticato di Palazzo Pitti a Firenze - raspa90 : RT @AnsaToscana: Clochard danneggia muro di arco esterno a Palazzo Pitti. Firenze, sotto effetto alcol, intervento Cc blocca vandalismi #AN… - AnsaToscana : Clochard danneggia muro di arco esterno a Palazzo Pitti. Firenze, sotto effetto alcol, intervento Cc blocca vandali… -

Nel tardo pomeriggio odierno undi nazionalità uruguaiana nato nel 1969 , in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso ... L'immediato arrivo dei Carabinieri della Stazione di...Nel tardo pomeriggio odierno undi nazionalità uruguaiana, classe 1969, in evidente stato di alterazione dovuto all'abuso ... L'immediato arrivo dei carabinieri diPalazzo Pitti ...FIRENZE – Un clochard di nazionalità uruguaiana, di 53 anni, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, si è reso protagonista di un atto vandalico danneggiando a colpi d ...Quando l'uomo ha visto arrivare altre persone ha dato in escandescenza, ma i militari della Stazione di Firenze Palazzo Pitti sono intervenuti per cercare di placare il clochard e riportarlo alla ...