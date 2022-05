Fiorentina | Barone | “Mourinho? Il rigore c’era | si è visto piuttosto bene”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) “Non voglio entrare nel merito dell’arbitraggio di-Roma, ci sono degli esperti che lavorano su questa materia. Tutto è da migliorare, ma non è un tema sul quale voglio entrare. Rispondere a? Il, lo abbiamoabbastanza. Abbiamo fatto una bella partita, direi che il risultato è giusto. Inutile fare polemiche quando non esistono. La Var funziona, siamo uno dei modelli del calcio mondiale a livello innovativo”. Lo ha dichiarato il direttore generale della, Joe, entrando a Palazzo H, al Coni, per partecipare all’assemblea della Lega Serie A. SportFace.

È in corso l'Assemblea di Lega al Coni. Poco prima di entrare il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti in merito alla polemica arbitrale ...Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, risponde a Josè Mourinho dopo l'arbitraggio nella sfida contro la Roma.