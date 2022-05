Fintech | Ciocca | urgente anticipare in Italia il quadro normativo Ue

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Un interventoa livello nazionale che anticipi quanto prima ampie parti del complessoregolamentare europeo in arrivo in materia die in vigore tra un paio d'anni. E' il ...

Agenzia ANSA

Al tempo stesso, secondo, occorre anche premere l'acceleratore sulla sperimentazione delMade in Italy, posto che il nostro Paese dispone di risorse di eccellenza in questo campo."Il ......- oggi "senza sicurezza non c'è fiducia nella finanza digitale". L'auspicio del Commissario Consob è poi quello di "allargare la sandbox italiana" che consente agli operatoridi ... Fintech: Ciocca (Consob), è ora di accelerare sulle regole Al tempo stesso, secondo Ciocca, occorre anche premere l'acceleratore sulla sperimentazione del Fintech Made in Italy, posto che il nostro Paese dispone di risorse di eccellenza in questo campo." ...(ANSA) - MILANO, 11 MAG - L'Italia deve spingere l'acceleratore sulla regolamentazione della finanza digitale. "Siamo a uno snodo centrale: ora o mai più", dice il commissario Consob, Paolo Ciocca, in ...