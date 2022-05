(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – L’azienda consortile Agorà S 10 di, l’più piccolo della provincia, fa bingo portando a casa un risultato eccellente, il finanziamento di sei interventi che riguardano l’inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora. I fondi sono quelli del. Agorà ottiene 4 milioni e 800 mila euro, grazie apresentati insieme agli Ambiti di Salerno e di Cava de Tirreni; e 715 mila con una partecipazione singola. Si rivela vincente la strategia messa in atto dall’Azienda consortile di partecipare in associazione con gli ambiti più grandi della provincia, questo ha consentito di accedere a tutte le linee di investimento. Il ...

anteprima24 : ** Finanziati #Progetti del #PNRR al Piano di ambito di #Palomonte ** - positanonews : #Copertina #Cronaca #pianodizonas2 #PNRR Piano di Zona S2: finanziati per complessivi 3.055.000 euro i progetti del… - anteprima24 : ** Piano di Zona #S2: finanziati i #Progetti del #PNRR ** - LucianoQuaranta : RT @regbasilicata: Il dettaglio dei 23 progetti finanziati è disponibile qui - ingv_president : RT @zoccoli_antonio: Un’occasione di incontro per colleghi e colleghe tecnici e amministrativi @INFN_: oggi ho seguito 'INFN condivide', un… -

Valdarnopost

In dettaglio, sono statiper quanto riguarda l'Investimento 1.1.1. "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini per ...Gli investimentidal Fondo con le risorse messe a disposizione dal Pnrr sono volti a ...riguardo verso le Pmi delle filiere della transizione ecologica e le Pmi che realizzano... Bando scuole innovative, in Toscana finanziati i progetti di 15 comuni: c'è anche quello di Reggello Scuole, piste ciclabili, impianti sportivi del quartiere: il Piano del Comune di Scandicci è stato presentato dalla Città Metropolitana di Firenze per il Pnrr tra i “Progetti integrati di Rigenerazion ...La giunta Sottani investe nello sport con un intervento pari a due milioni e 200mila euro, di cui un milione e 800mila euro finanziati dal PNRR e 400mila euro con risorse comunali. Il sindaco Paolo So ...