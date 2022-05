Finale Coppa Italia | Juventus-Inter 2-4 | trionfo nerazzurro

(Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) - L'batte la4-2 ai supplementari nelladellae conquista il trofeo. I nerazzurri trionfano al termine di un match ricco di colpi di scena. Barella apre le marcature al 7', la Juve ribalta il risultato in avvio di ripresa con Morata e Vlahovic. L'pareggia nelcol rigore di Calhanoglu e prende il largo all'overtime con la doppietta di Perisic. LA PARTITA - Le due squadre si studiano, alla ricerca di spazi nella fase di avvio. Ritmo alto, contrasti robusti. Al primo affondo, l'passa in vantaggio. Su azione da corner, nessuno si preoccupa di Barella che al limite dell'area può controllare e calciare senza opposizione: 0-1 al 7'. La reazione della Juve non è immediata. La formazione di ...

ROMA - Animi accesi durante la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter . Furioso anche Massimiliano Allegri che è stato prima ammonito all'84' e poi espulso nei tempi supplementari al 104'. Il giallo per il tecnico bianconero è ...