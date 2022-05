Finale Coppa Italia | Juventus - Inter 2 - 4 | trionfo nerazzurro

Advertising

Inter : ???? | GOLEADOR ARGENTINI Lo sapevate che ben 9 delle ultime 13 reti dell’Inter in finale di Coppa Italia sono stat… - Inter : ?? JUVENTUS - INTER ??? ?? Da Roma a Roma ?? Andrea Ranocchia e la sua storia nerazzurra ?? Dalla finale di Coppa Itali… - romeoagresti : È arrivato nell’hotel dove alloggia la #Juve a Roma anche il presidente dell’#Inter Steven Zhang. Un saluto con… - sportli26181512 : Juventus-Inter 2-4 dts: video, gol e highlights: La squadra di Inzaghi conquista il secondo titolo stagionale e dop… - GiovanniGaiani : @Yuco_7 Tutto corretto ma preferire la figa ad un Juve Inter finale di Coppa Italia.... Ti sei perso 30 minuti di s… -

Juventus - Inter , le pagelle delladiItalia . PERIN 5 Prende gol, senza parare. DANILO 5 Gioca un tempo scarso, non è aria. DE LIGT 4 Due falli da rigore. Un record. CHIELLINI 7 Devasta Dzeko e non solo. Eroico. Esce lui ...Pagelle Juventus - Inter 2 - 3,diItalia: Perisic decisivo. L'Inter vince laItalia 2022, battendo inla Juve 4 - 2 dopo i supplementari. I gol nel pt al 7' Barella, nel st al 5' Alex Sandro, al 7' ...Ivan Perisic ha parlato ai microfoni Sportmediaset dopo la vittoria dell’Inter nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. Le sue dichiarazioni: “Siamo partiti bene, poi uno-due della Juve e ho ...ROMA - La Juventus nella sera della finale di Coppa Italia riassume la sua intera stagione e scrive l’epilogo di entrambe. Amaro e pieno di rammarico e non solo per la sconfitta. Perché perdere una ...