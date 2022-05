Finale Coppa Italia | Juventus - Inter 2 - 4 | Perisic è l' uomo dei supplementari

Advertising

Inter : ???? | GOLEADOR ARGENTINI Lo sapevate che ben 9 delle ultime 13 reti dell’Inter in finale di Coppa Italia sono stat… - FcInterNewsit : ?? COSE DA FARE DOPO IL FISCHIO FINALE: ?? Festeggiare con i tifosi ?? Alzare la Coppa ?? Ubriacarsi nello spogliatoio… - Inter : ?? JUVENTUS - INTER ??? ?? Da Roma a Roma ?? Andrea Ranocchia e la sua storia nerazzurra ?? Dalla finale di Coppa Itali… - stevedire : @MarchinoOrla80 @ClaudioZuliani Io invece ho visto la prima finale della storia della Coppa Italia decisa da due ri… - lucadimartino13 : @MisteryPartner @_ThousandN Una finale di coppa Italia....bah. -

NAPOLI - Messaggio shock a Spalletti nel piazzale del Maradona : in serata, nel bel mezzo delladiItalia, all'esterno dello stadio è stato esposto uno striscione dal contenuto durissimo nei confronti dell'allenatore del Napoli: " 16 - 10 - 21: Spalletti, la Panda te la restituiamo..Di gioia per il 4 - 2 che permetterà all'Inter di ricucirsi sulla maglietta quella coccarda tricolore che mancava dalla stagione 2010/2011, attodel semestre con Leonardo in panchina...."Inter di rigore. Rabbia Allegri". Questa l'apertura odierna di Tuttosport. Finale di Coppa Italia ad altissima tensione: due penalty per i nerazzurri che dopo 11 anni conquistano ...Inter in paradiso, Juventus all’inferno. E’ questa la fotografia della finalissima di Coppa Italia andata in scena allo stadio Olimpico di Roma e vinta ...