Finale Coppa Italia Juve-Inter | probabili formazioni e ultime news

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Manca sempre meno al fischio d’inizio di, l’attesadiche si giocherà questa sera allo stadio Olimpico di Roma. Fischio d’inizio fissato alle ore 21. Di fronte si troveranno due squadre che stanno vivendo momenti diversi: da una parte la, reduce dalla sconfitta con il Genoa, che dal campionato non ha più da chiedere nulla. La squadra di Allegri infatti è sicura del piazzamento in Champions League ma non può sperare di raggiungere chi è davanti. Al contrario l’è ancora in piena corsa scudetto. I nerazzurri sono dietro al Milan, ma con due partite da giocare nulla è ancora deciso. I due allenatori, Inzaghi e Allegri, non faranno calcoli schierando la formazione migliore. Il tecnico bianconero dovrebbe affidarsi ad un 4-2-3-1, con ...

È arrivato anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis all'Assemblea di Lega in corso a Roma nel giorno della finale di Coppa Italia. Il numero uno del club partenopeo non ha voluto ...Manca sempre meno al fischio d'inizio di Juve-Inter, l'attesa finale di Coppa Italia che si giocherà questa sera allo stadio Olimpico di Roma. Fischio d'inizio fissato alle ore 21. Di fronte si trover ...